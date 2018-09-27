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İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:27 | Son Güncelleme

İran'daki "Kutsal Savunma Haftası" nedeniyle Şiraz kentinde bir bilboarda "şehitlere minnet" konulu şiir asıldı. Şiirin yanında ise sırtları dönük 3 askerin fotoğrafı konuldu. Fakat ortada bir skandal olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Fotoğraftaki askerlerin İsrail askeri olduğunu fark eden halk, kent yönetimiyle dalga geçti.

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran, "Kutsal Savunma Haftası"nı kutluyor. Kutlamalar kapsamında ülkenin pek çok kentinde çatışmalarda ölen askerler için "şehitleri anma" etkinlikleri düzenleniyor.

"ŞEHİTLER" DİYE İSRAİL ASKERLERİNİ KULLANDI

Şiraz kentinde de, kentin en işlek bulvarlarında birindeki dev bilboarda "şehitlere minnet" konulu bir şiir asıldı. Şiirin yanında ise, bir kayalıktan aşağı bakan, sırtları dönük 3 askerin fotoğrafı kullanıldı.

ŞİRAZ1

Ancak bilboarddaki büyük skandal, Şiraz halkının gözünden kaçmadı. İranlı yetkililerin, büyük fotoğrafta "yanlışlıkla" 3 İsrail askerine ait fotoğrafı kullandıkları görüldü.

İSRAİLLİ KADIN ASKERİ SİLİP 2 ERKEĞİ KULLANMIŞ

Ancak "yanlışlıkla" olduğu iddiasına İran halkı da inanmadı. Çünkü sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın orijinalinde, askerlerin İsrailli olduğu net şekilde görülebiliyor. Hatta 3 erkek askerin yanında bir de kadın asker yer alıyor. Şirazlı yetkililerin, İsrailli kadın askeri fotoğraftan sildikten sonra fotoğrafı kullandığı görülüyor.

İSRAİL ASKERİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından fotoğraf ve şiir bilboarddan kaldırıldı.

siraz

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İRAN israil askeri şehit bilboard

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