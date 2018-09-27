İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran, "Kutsal Savunma Haftası"nı kutluyor. Kutlamalar kapsamında ülkenin pek çok kentinde çatışmalarda ölen askerler için "şehitleri anma" etkinlikleri düzenleniyor.
Şiraz kentinde de, kentin en işlek bulvarlarında birindeki dev bilboarda "şehitlere minnet" konulu bir şiir asıldı. Şiirin yanında ise, bir kayalıktan aşağı bakan, sırtları dönük 3 askerin fotoğrafı kullanıldı.
Ancak bilboarddaki büyük skandal, Şiraz halkının gözünden kaçmadı. İranlı yetkililerin, büyük fotoğrafta "yanlışlıkla" 3 İsrail askerine ait fotoğrafı kullandıkları görüldü.
Ancak "yanlışlıkla" olduğu iddiasına İran halkı da inanmadı. Çünkü sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın orijinalinde, askerlerin İsrailli olduğu net şekilde görülebiliyor. Hatta 3 erkek askerin yanında bir de kadın asker yer alıyor. Şirazlı yetkililerin, İsrailli kadın askeri fotoğraftan sildikten sonra fotoğrafı kullandığı görülüyor.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından fotoğraf ve şiir bilboarddan kaldırıldı.
Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM
Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil
Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum