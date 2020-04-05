İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü

Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.

Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu.

Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.

ÖLÜMLER ÇİN’İ AŞMIŞ DURUMDA

Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin’i dün itibariyle geçmişti.

