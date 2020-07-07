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Düğün töreninde 200 kişi koronavirüs buluştu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

İran’ın Gülistan eyaletinde düzenlenen iki düğün törenine katılan toplam 200 kişide korona virüs tespit edildi ve 5 kişi hayatını kaybetti.

Düğün töreninde 200 kişi koronavirüs buluştu

Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seraceddin Arifniya, “Eyalette bulunan ve korona virüs vakası bulunmayan taşlı burun köyünde 2 düğün töreni yapıldı ve 2 hafta geçmeden bu iki düğüne katılan 200 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ne yazık ki, 5 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Gülistan eyaletinde ikinci dalganın devam ettiğini ve hastanelerde günlük hasta yatışında artış olduğunu söyleyen Arifniya, “Eyalette bazı hastanelerin kapasitesi artık korona virüs hastalarının ihtiyaçlarını karşılayamıyor” dedi.

Eğer koronavirüsün ikinci dalgasından ders alınmazsa kaybeden taraf olacaklarını belirten Arifniya, “Biz gerekli uyarıları halka veriyoruz. Medya da bu konuda gerekenleri yapmalı” dedi.

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