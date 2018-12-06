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İran'da düşen iş jetinde hayatını kaybetmişti! Pilot Melike Kuvvet'in ağlatan videosu...

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

11 Mart tarihinde İran'da düşen iş jetinde hayatını kaybeden pilotlardan Melike Kuvvet'in Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' isimli şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinde 3'ü mürettebat, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'ti. Hava Kuvvetleri'nde Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için sivil pilotluk yapmaya başlamıştı. Kuvvet, kaza olmasaydı Mayıs ayında 4 yıl aradan sonra TSK'ya binbaşı rütbesi ile görevine dönecekti. Melike Kuvvet'in Konya'daki cenaze töreninde de Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu da konulmuştu.

'GEL, KAVUŞALIM ARTIK" AĞLATTI

İş jetinin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in ortaya çıkan bir videosu yürekleri dağladı. Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendiren Melike Kuvvet'in videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Kuvvet'in özellikle şarkının son sözleri olan, "Gel, kavuşalım artık"ı demesi sevenlerini ağlattı. Bu arada kazanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz bulunamadı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah...
Ne fetöymüş layn.. bknu çıkarttınız artık...
normal sağken video çekmiş
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