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İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği İran’daki jet kazasıyla ilgili yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Düşen jetin bölgeden o sırada geçen THY uçağın kokpit ekibi tarafından sistemde görüldüğü ve dakikalarca bağlantı kurulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı “Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS( trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.

TAHRAN KULE İLE THY PİLOTU ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE;

14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz

14:37:53: TC-TRB’den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor

14:37:53: Kule:Tekrar edin

14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?

14:38:43: Her şey normal mi, mutabık mıyız?

14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?

14:39:48: Kule: THY757,TRB’yi arayabilir misiniz? (Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)

14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız

14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz? (Türkçe anons ediyor)

14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik

Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?

THY pilotu: Anlaşıldı, birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük.

Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?

THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla.Hızla irtifa kaybettiklerini gördük.Ancak 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.

Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.

Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?

THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin

Kule: Teşekkürler

THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?

Kule :Evet radardan kayboldular

14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç çağrı daha yapacaklar)

14:43:36:THY pilotu TC-TRB’ye son çağrısı yapıyor

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Anahtar Kelimeler:
İRAN uçak kazası mina başaran

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O kadar arastırmaya gerek yok O uçak O sirketin sahibi sahsa yapılan bedualar yüzünden düstü
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