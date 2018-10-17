İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan TK757 sefer sayılı “Yeşilırmak" adlı uçağın pilotunun, Tahran Hava Trafik Kontrolörüne, "Onları en son TCAS( trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük. Hızla irtifa kaybettiklerini gördük" anonsunda bulunduğu öğrenildi.
TAHRAN KULE İLE THY PİLOTU ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE;
14:37:53: Tahran Kule(ACC): TC-TRB alçalma seviyesini teyit ediniz
14:37:53: TC-TRB’den belirsiz bir ifade, ne dediği anlaşılmıyor
14:37:53: Kule:Tekrar edin
14:38:43: Kule:Her şey normal mi, mutabık mıyız?
14:38:43: Her şey normal mi, mutabık mıyız?
14:38:43: Kule: TC-TRB beni duyuyor musunuz?
14:39:48: Kule: THY757,TRB’yi arayabilir misiniz? (Telsizle iletişim kurmasını talep ediyor)
14:39: THY pilotu:Ok biz arayacağız
14:40:19: THY pilotu: TRB, Beni duyuyor musunuz? (Türkçe anons ediyor)
14:40:58: Kule: THY757,trafiği arar mısınız radar temasını kaybettik
Kule: THY757 söz konusu trafik TRB onları arar mısınız?
THY pilotu: Anlaşıldı, birkaç kez aradık ancak temas edemedik. Onları en son TCAS (trafikleri gösteren sistem) ekranı üzerinde, 6 bin feet (1820 metre) altımızda gördük.
Kule: Onlarla TCAS temasınız olduğunu teyit eder misiniz?
THY pilotu: Şu anda yok ancak birkaç dakika önce TCAS temasımız vardı onlarla.Hızla irtifa kaybettiklerini gördük.Ancak 6 bin feet(1820 metre) altımızda gördükten sonra TCAS temasımız kayboldu.
Kule: Anlaşıldı bilgi için teşekkürler evet çünkü trafik arkanızda.
Kule: Bulunduğunuz seviyede herhangi bir hava hadisesi mevcut mu?
THY pilotu: Negatif, seviye 360 da hava gayet sakin
Kule: Teşekkürler
THY pilotu: Radar da görebildiniz mi onları?
Kule :Evet radardan kayboldular
14:42:13 THY pilotu: Biz onları aramaya devam edeceğiz birkaç kez daha (iletişim kurmaya çalışıyor birkaç çağrı daha yapacaklar)
14:43:36:THY pilotu TC-TRB’ye son çağrısı yapıyor
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