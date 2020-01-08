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  4. İran'da düşen uçağın kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

İran'da düşen uçağın kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da düşen ve 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, düşen uçağın kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı.

İran'da düşen uçağın kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737
tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI: ORTA DOĞU'DA KORKUNÇ HABER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesini “Orta Doğu’da korkunç haber” diye nitelendirdi.

İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kara Kutu

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