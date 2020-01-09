İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin Trump'tan son dakika açıklaması! (Uçak füzeyle mi düşürüldü?)

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında, İran'da düşen uçakla ilgili şüpheleri olduğunu belirtti. Trump, "Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

ABD YÖNETİMİ, UÇAĞIN FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE EMİN

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

