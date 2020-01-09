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  4. İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin Trump'tan son dakika açıklaması! (Uçak füzeyle mi düşürüldü?)

İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin Trump'tan son dakika açıklaması! (Uçak füzeyle mi düşürüldü?)

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 20:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin Trump'tan son dakika açıklaması! (Uçak füzeyle mi düşürüldü?)

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında, İran'da düşen uçakla ilgili şüpheleri olduğunu belirtti. Trump, "Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

ABD YÖNETİMİ, UÇAĞIN FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE EMİN

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Senin hissiyatını sevsinler. Saf yapıyor kendini.
AMAN TANRIM !
TANRI KORUSUN !
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