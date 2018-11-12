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'Eşek kulağı' ve 'kedi gözü'ne yasak!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Novruzi'den ülkede son yıllarda artan estetik operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Novruzi, "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiği yapan ve yaptıranlara 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulanacağını belirtti.

'Eşek kulağı' ve 'kedi gözü'ne yasak!

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Novruzi, son günlerde ülkede yaygınlık kazanan "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiğinin, yapma ve yaptırılmasının yasak olduğunu ifade etti.

ESTETİK UYGULAMASINA KIRBAÇ CEZASI

Söz konusu uygulamanın "kamu ahlakına aykırı" olduğunu söyleyen Novruzi, İran ceza hukukunun 638'inci maddesi uyarınca ilgili suçu işledikleri sabit görülen kişilere 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulanacağını kaydetti.

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İran'da son yıllarda estetik ameliyatlara olan ilginin artması, düşük maliyet ve İranlı cerrahların özellikle burun estetiği ameliyatlarındaki başarısı başkent Tahran'ı plastik cerrahinin odağı haline getirdi.

Yerel basının İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine dayandırdığı haberlere göre, başta kadınlar olmak üzere sektöre olan yoğun ilgiden dolay nüfus oranlarına göre İran, dünyadaki estetik ameliyat sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN eşek kulağı kedi gözü estetik Hasan Novruzi operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YİNE DÜĞMEYE ÇÖKÜLDÜ BELLİ OLDU İRANI İÇERİDEN KARIŞTIRABİLİRMİYİZ DİYE.... YAHU ORASI TÜRKİYE GİBİ DEĞİL PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI SİYASET YOK ORADA...GERÇEK İSLAM SİYASETİ VAR 40 YILDIR.K,MSE HEVESLENMESİN IVIR ZIVIR İŞLERLE ÜLKE KARIŞACAK DİYE.....İMZA OZAYDİN65...(((((NOT MYNET BU YORUM TÜRKİYE LEHİNEDİR UNTULMASIN))))))
ula estetiğin bile cılkını çıkardılar
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