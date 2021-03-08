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  4. İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

08.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, 2020 yılında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1200 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre Mümini, Uyuşturucuyla Mücadelede Uluslararası İşbirliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Mümini, "İran emniyet güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD'nin yaptırımlarına rağmen 2020 yılında çoğu Avrupa'ya giden 1200 ton uyuşturucu madde ele geçirdi." dedi.

Söz konusu miktarın bir önceki yıla (2019) göre yüzde 41 artış gösterdiğini kaydeden Mümini, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede son bir yılda 9 emniyet görevlisinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Ülkenin doğu bölgelerinde Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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