"İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti"

Örgüt, yaptığı son basın duyurusunda, sahadaki gazetecilere ve aktivistlere dayandırdığı araştırmalara göre çoğu ölümün polisin kasten göstericileri ateşli silahlar ile hedef alması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, bir göstericinin gözyaşartıcı gaz koklaması bir diğerinin fiziksel şiddet görmesi sonucu hayatını kaybettiğini, çoğu göstericinin ise polisin direkt hedef alması sonucu hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlere dair sayının yükselmesini beklediklerini aktardı.

Kurum, sahadan elde ettiği tanıklıklara ve İran'dan gelen videoları inceleyen dijital biriminin yaptığı araştırmalara göre bir tehdit oluşturmayan ve silah taşımayan göstericilerin direkt polis tarafından hedef alındığını belirtti.

Teyit edilen bazı videolara göre güvenlik güçlerinin göstericilere yakın mesafeden ateş açtığı, bazı göstericilerin kaçarken vurulduğu belirtildi.

Kimi videolarda ise güvenlik güçlerinin adalet bakanlığı binası dahil olmak üzere kimi devlet binalarının teraslarından göstericileri hedef aldığı aktarıldı.