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İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2019 21:51 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkedeki grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana 81 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını bildiren Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığını kaydetti.

"KİMSEYLE TOKALAŞMAYIN"

Salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate almalarını isteyen Reisi, hastaların dinlenmeleri, hijyen koşullarına uymaları ve kimseyle tokalaşmamaları gerektiğini ifade etti.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
grip salgını İRAN

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