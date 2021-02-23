HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İran'da kalp krizi geçirip ölen kadın idam edildi!

İran'da kalp krizi geçirip ölen kadın idam edildi!

23.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İran'da kalp krizi geçirip ölen kadın idam edildi!

İran'da kalp krizinden ölen bir kadın üzerine bir de idam edildi. İşte kan donduran olayın korkunç detayları.

Her satırı kan donduran olay İran'da meydana geldi.

Zahra Ismaili isimli kadın kendisine ve kızına işkence eden eşini öldürmekten dolayı suçlu bulundu ve idam cezasına çaptırıldı.

Kadının avukatının korkunç iddiası ise bu noktadan sonra başladı. Kendi infazını beklerken kendinden önceki kişinin idam edilişine tanık olmak zorunda olan kadın fenalaştı.

Gördükleri karşısında şok geçiren kadın orada kalp krizi geçirerek öldü.

Ancak öldürdüğü eşinin annesi yani kayınvalidesi yine de idamın gerçekleşmesini talep etti.

Şeriat kurallarına göre "göze göz" yasası uygulandı. Öfkeli kayınvalide 'idam sehpasına tekme atmak benim hakkım' dedi.

Ve kadının cenazesi ipe asıldı ve halihazırda ölmüş olan kadın bir kez daha idam edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Şoke eden anlar böyle görüntülendiŞoke eden anlar böyle görüntülendi
Trendyol destek hattına nasıl erişilir?Trendyol destek hattına nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Elektrik tellerinin üzerine düşen dalları kesmek isterken böyle yere düştü

Mahalle muhtarı elektrik direğine çıktı, hayatının şokunu yaşadı

Yemek siparişinden bir şişe idrar çıktı

Yemek siparişinden bir şişe idrar çıktı

Şanlıurfa'da yol verme kavgası saniye saniye görüntülendi

Şoke eden anlar böyle görüntülendi

Canlı canlı kertenkele yiyip, yılan kanı içiyorlar!

Canlı canlı kertenkele yiyip, yılan kanı içiyorlar!

2 yaşındaki bebeği cezalandırmak için 'haşladılar'

2 yaşındaki bebeği cezalandırmak için 'haşladılar'

Kadıköy'de korkutan olay! Sosyal medyada video paylaşmak için canını hiçe saydı

Korkutan olay! Sosyal medya için canını hiçe saydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.