İran'da kalp krizi geçirip ölen kadın idam edildi!

Her satırı kan donduran olay İran'da meydana geldi.

Zahra Ismaili isimli kadın kendisine ve kızına işkence eden eşini öldürmekten dolayı suçlu bulundu ve idam cezasına çaptırıldı.

Kadının avukatının korkunç iddiası ise bu noktadan sonra başladı. Kendi infazını beklerken kendinden önceki kişinin idam edilişine tanık olmak zorunda olan kadın fenalaştı.

Gördükleri karşısında şok geçiren kadın orada kalp krizi geçirerek öldü.

Ancak öldürdüğü eşinin annesi yani kayınvalidesi yine de idamın gerçekleşmesini talep etti.

Şeriat kurallarına göre "göze göz" yasası uygulandı. Öfkeli kayınvalide 'idam sehpasına tekme atmak benim hakkım' dedi.

Ve kadının cenazesi ipe asıldı ve halihazırda ölmüş olan kadın bir kez daha idam edildi.



