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  4. İran’da katliam gibi kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı

İran’da katliam gibi kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı

02.09.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Kürdistan eyaletinde, seyir halindeki bir minibüsün dağ yolundan aşağıya yuvarlanma sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

İran’da katliam gibi kaza! Minibüs dağ yolundan aşağıya yuvarlandı: 16 ölü, 12 yaralı

İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Palangan köyünde seyir halindeki bir minibüsün dağ yolundan aşağıya yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinden Palangan köyüne hareket eden minibüsün sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, trafik kazasının yerel saatle 11.05’de meydana geldiği ve kaza yerine 6 ambulans ile birlikte 1 otobüs ambulans ve 1 adet kurtarma helikopterinin sevk edildiği ifade edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İran
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