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  4. İran'da korkunç olay! Kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü

İran'da korkunç olay! Kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü

31.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın Erak kentinde korkunç bir olay yaşandı. Bir hayvanat bahçesinde, kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü.

İran'da korkunç olay! Kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erak'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları beslemek için kafesi açtığı sırada birkaç aslan kafesten kaçtı.

Söz konusu aslanlardan birinin saldırısına uğrayan ve boğazından yaralanan bakıcı hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Rıza Seyyad Hakşumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayvanat bahçesinden birkaç aslanın kaçtığı" iddialarını yalanladı. Hakşumar, "Aslanlar hayvanat bahçesinin dışına çıkmadı." dedi.

Kafeslerinden kaçan aslanların ise yeniden kafeslerine konulduğu aktarıldı.

AA

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İran
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