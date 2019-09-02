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İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Semnan Fırlatma Üssü'nde bir patlama meydana geldiğini; patlamanın rokette değil, rampada meydana geldiğini söyledi.

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Semnan Fırlatma Üssü'nde bir patlama meydana geldiğini; patlamanın rokette değil, rampada meydana geldiğini söyledi. İran Mehr ajansının haberine göre, yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Rebii, "Bu patlama aslında test aşamasında meydana geldi, fırlatma aşamasında değil.

Patlama, rampada meydana geldi. Uyduyu taşıyan roket henüz rampaya konulmamıştı. Dünya çapında da böyle olaylar oluyor. Gelişmiş ülkelerde bile feci patlamalar yaşanıyor. Bu olayda ölen ya da yaralanan yok" dedi.

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İRAN patlama ali rebii Semnan Fırlatma Üssü

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