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İran'da koronavirüs alarmı! 17 eyalete girişler yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 17 eyalete girişlerin yasaklandığı bildirildi. Koronavirüs, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı.

İran'da koronavirüs alarmı! 17 eyalete girişler yasaklandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, şu ana kadar Yezd, Gilan, Fars, Kazvin, Zincan, Erdebil, Kirman, İsfahan, Gülistan, Semnan, Loristan, Mazenderan, Kirmanşah, Rezevi Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Sistan-Beluçistan
eyaletlerine seyahatler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Buşehr eyaletine bağlı Bender Genaveh, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Ares Serbest Bölgesi ve Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Maku Serbest Bölgesi'ne de girişlerin yasaklandığı belirtildi.

124 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı.

Virüs, Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılan Kovid-19 görülenlerin sayısı 4 bin 747'ye ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913'ü de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler salgın nedeniyle 20 Mart'a
kadar iptal edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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