İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Tespit edilen son vakalarla birlikte \u0130ran'da koronavir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 toplam 6'ya y\u00fckselirken, enfekte ki\u015fi say\u0131s\u0131 27'e y\u00fckseldi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bursa'daki cehennemlik! O askerler i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f\u0130talya'da koronavir\u00fcs nedeniyle ilk \u00f6l\u00fcmAnlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...