HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı toplam 6'ya yükselirken, enfekte kişi sayısı 27'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümİtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Survivor'da ağlatan veda!

Survivor'da ağlatan veda!

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Diğer Haberler
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

Pakistan'daki yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi

İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.