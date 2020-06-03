İran'da koronavirüs hortladı! Normalleşme durduruluyor

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefon görüşmesi yaparak Kovid-19 ile ilgili bazı talimatlar verdi.

Geçen haftalarda koronavirüsle mücadelede sağlık kurallarına ve belirlenen talimatlara uyarak bu hastalığın kontrol altına alınmasında başarılı sonuç elde ettiklerini dile getiren Ruhani, Kovid-19'un etkisiz kılınmasının sağlık kurallarına ve talimatlara uymakla mümkün olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Nemeki, görüşmede seferlerin son günlerde arttığını ve yolculuğun yapıldığı şehirlerde vaka sayısının yükselmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

"CİDDİ EKONOMİK ZARARLARA NEDEN OLACAK"

Bunun üzerine esnaf ve halktan sağlık yetkililerinin Kovid-19'un yeniden tırmanmasıyla ilgili uyarılarını dikkate almalarını, bilinçli sosyal mesafe kurallarına uymalarını isteyen Ruhani, "Uyarıların dikkate alınmadığı ve Kovid-19 hastalığının yeniden yükseldiği yerlerde yetkililer yeniden kısıtlamalara gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum halkın normal yaşamı üzerinde sorunlara yol açacak ciddi ekonomik zararlara neden olacak. Halkımız bunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.