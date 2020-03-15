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İran'da koronavirüsten korunmak için sahte alkol içtiler! Ölü sayısı 126'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 14:57 | Son Güncelleme

İran’da koronavirüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükseldi.

İran'da koronavirüsten korunmak için sahte alkol içtiler! Ölü sayısı 126'ya yükseldi

İran’da koronavirüsünden koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126’ya yükselirken, bin 21 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

İran resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletinde 49, Fars eyaletinde 31, Erdebil’de 13, Kürdistan’da 6, Kirmanşah’da 1, Bender Abbas’da 1, Mazenderan’da 12, Elburz’da 7, Hamedan’da 4 ve Saveh’te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

"612 KİŞİDEN 33'Ü GÖZLEM ALTINA ALINDI"

Ahvaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sözcüsü Ali İhsanpur ölenlerin ve tedavi görenlerin en çok Ahvaz şehrinde olduğunu söyleyerek, “Şu ana kadar Ahvaz’da sahte alkol tüketimi sonucunda müracaat eden 612 kişiden 33’ü hastaneye yatırılarak gözlem altına alındı. Bunlardan 14’ü yoğun bakımda” dedi.

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koronavirüs İRAN Sahte alkol

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