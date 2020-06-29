HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran’da koronavirüsten ölümlerde büyük artış

İran’da koronavirüsten ölümlerde büyük artış

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

İran’da koronavirüsten (Covid-19) son bir günde 162 yaşamını yitirdi.

İran’da koronavirüsten ölümlerde büyük artış

İran’da koronavirüsten (Covid-19) son bir günde 162 yaşamını yitirdi. Salgının ilk tespit edildiği 19 Şubat’tan bu tarafa en yüksek günlük ölüm sayısı bugün kaydedildi. Ülkedeki toplam can kaybı 10 bin 670’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülke genelinde son bir günde 2 bin 536 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 225 bin 205’e ulaştığını duyurdu. Yoğun bakımda olan hasta sayısında da artışın olduğu ülkede, 3 bin 37 hastanın durumunun ağır olduğunu belirtildi. İran, yoğun bakımda olan hasta sayısında dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Çin 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldıÇin 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldı
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü

BM'den İsrail'e tepki: Yasa dışı

BM'den flaş açıklama: Yasa dışı!

İkinci dalgadan korkan Çin, 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldı

Çin 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldı

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu!

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

Her şey kontrol altına derken vakalar artışa geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.