İran’da koronavirüsten ölümlerde büyük artış

İran’da koronavirüsten (Covid-19) son bir günde 162 yaşamını yitirdi. Salgının ilk tespit edildiği 19 Şubat’tan bu tarafa en yüksek günlük ölüm sayısı bugün kaydedildi. Ülkedeki toplam can kaybı 10 bin 670’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülke genelinde son bir günde 2 bin 536 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 225 bin 205’e ulaştığını duyurdu. Yoğun bakımda olan hasta sayısında da artışın olduğu ülkede, 3 bin 37 hastanın durumunun ağır olduğunu belirtildi. İran, yoğun bakımda olan hasta sayısında dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

