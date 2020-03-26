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  4. İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 15 Mart Pazar günü, 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.

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İRAN koronavirüs Kum

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