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İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin

20.04.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, ülke genelinde Ramazan ayı nedeniyle hapishanedeki mahkumların 20 günlüğüne serbest bırakılacağını söyledi.

İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin

İran’da Ramazan ayı dolayısıyla ağır suçlar dışında hapiste yatan mahkumlara geçici izin verilecek.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili yaptığı açıklamada, artan koronavirüs vakaları ve Ramazan ayı nedeniyle ülke genelindeki hapishanelerde mahkumların 20 günlüğüne serbest bırakılacaklarını duyurdu.

Alınan kararın önümüzdeki günlerde uygulanacağını belirten İsmaili, mahkumlara verilen iznin 20 gün olduğunu ve Ramazan ayı nedeniyle böyle bir kararın alındığını belirtti.

İsmaili, bu kararın ağır suçlardan tutuklu bulunan mahkumları kapsamadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İran

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