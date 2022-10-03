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İran'da Mahsa Amini protestoları! Hamaney ilk kez konuştu: Acı bir hadise

03.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan gösterilerle ilgili olarak İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ilk defa konuştu. Protestoların planlanmış olduğunu belirten Hamaney, Mahsa Amini'nin ölümünün 'acı bir hadise' olduğunu ve olaydan derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

İran'da Mahsa Amini protestoları! Hamaney ilk kez konuştu: Acı bir hadise

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümüne yönelik protestolar ülke genelinde devam ediyor. Gösterilerle ilgili ilk kez konuşan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestoların planlanmış olduğunu ifade etti. Hamaney, Amini'nin ölümünün ise 'acı bir hadise' olduğunu ifade etti.

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HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ahlak polisinin gözetiminde genç bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından 17 Eylül'den beri ülkede başgösteren eylemlere dair ilk açıklamasında, protestoların planlanmış olduğunu ve "sıradan İranlılar" tarafından düzenlenmediğini söyledi.

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MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ: ACI BİR HADİSE

Devlet haber kanalında yer alan açıklamasında Hamaney, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün "acı bir hadise" olduğunu ve kendisinin de olaydan derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

'GÜVENLİK KUVVETLERİ ADALETSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA KALDI'

Buna karşın, "bazı insanların sokaklarda güvensizlik yarattığını" ve planlı "isyanlar" yaşandığını ifade eden Hamaney, şiddetle desteklediğini belirttiği güvenlik kuvvetlerinin de eylemler sırasında adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
İran ayetullah ali hamaney
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