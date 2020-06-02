HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da normalleşme korona vakalarını artırdı

İran'da normalleşme korona vakalarını artırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

İran'da nisan ayının sonlarına doğru düşüşe geçen ve 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla yeniden 3 bini geçti.

İran'da normalleşme korona vakalarını artırdı

Ülke genelinde 19 Şubat'ta görülmeye başlanan Kovid-19 salgını nedeniyle alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, kuaförler ve diğer işletmeler ilgili yasaklar kademeli olarak kaldırılmış ve şehirlerarası seyahat serbest hale getirilmişti.

İran'da 2 Mayıs'ta 802 olarak kaydedilen vaka sayısı, yasakların kalkmasıyla mayıs sonuna doğru 2 binlerin üzerine çıkarken, bugün 3 bin 117 olarak kaydedildi. 50'nin altına inen ölü sayısı da dün 81'e çıktı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki dün yaptığı açıklamada halk ve yöneticilerden birçoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini dikkate almadığını belirterek, "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz." uyarısında bulundu.

Normalleşmeyle başkent Tahran caddelerinin de hareketlendiği ve halkın eskisi kadar maske-eldiven kullanımı, sosyal mesafe ve diğer uyarılara dikkat etmediği görülüyor.

Kentin en kalabalık meydanlarından İstanbul Dörtyolu, İmam Humeyni Meydanı, Tahran Kapalı Çarşısı gibi noktalardaki yoğunluk dikkatleri çekiyor.

Otobüs ve metrolardaki doluluk da normalleşmenin bir sonucu olarak göze çarpıyor.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19'dan kaynaklı toplam can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Balkon aniden çöktü: 3 ölüBalkon aniden çöktü: 3 ölü
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
Gösteriler 7. gününde: Yağma, çatışma, şiddet!

Gösteriler 7. gününde: Yağma, çatışma, şiddet!

Balkon aniden çöktü: 3 ölü

Balkon aniden çöktü: 3 ölü

Yeni Zelanda'da bir tane pozitif vaka kaldı

Yeni Zelanda'da bir tane pozitif vaka kaldı

Taliban'ın yeni lideri öldü!

Taliban'ın yeni lideri öldü

Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü!

Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü!

Güneş'te 2017’den bu yana en güçlü patlama!

Güneş'te 2017’den bu yana en güçlü patlama meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.