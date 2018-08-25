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İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde meydana gelen patlamada 3 binanın çökmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var

Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi Kriz Yönetimi Başkanı Şehram Tahirzade, Tesnim haber ajansına yaptığı açıklamada sabahın erken saatlerinde Pursina Caddesi'nde patlama meydana geldiğini belirtti.

Tahirzade, cadde üzerindeki 3 binanın patlama sonucu tamamen yıkıldığını, olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Binaların çökmesi sonucu 6 kişinin olay yerinde, ağır yaralı 4 kişinin hastanede öldüğünü söyleyen Tahirzade, yaralı kurtulan 5 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

Tahirzade, itfaiye ekipleri, İran Kızılayı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Meşhed İtfaiye Müdür Yardımcısı Mehdi Rizayi ise patlamanın su ısıtıcısından kaynaklandığını ve civardaki 15 binanın daha ağır hasar gördüğünü söyledi.

Rizayi, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Meşhed patlama

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