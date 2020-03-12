HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüse iyi geliyor diye içtiler: 73 kişi öldü

Koronavirüse iyi geliyor diye içtiler: 73 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

İran'ın Huzistan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Koronavirüse iyi geliyor diye içtiler: 73 kişi öldü

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketen 500'ü aşkın kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu açıkladı.

İhsanpur, "Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi." dedi.

Elburz'da 15, Mazenderan eyaletinde de 12 kişinin sahte içki nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Böylece toplam 73 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi

ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

Ece Üner'den koronavirüs fırsatçılarına sert tepki

Ece Üner'den koronavirüs fırsatçılarına sert tepki

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Diğer Haberler
Koronavirüs ile mücadelede son nokta! Hastalık yayıyor diye sokak ortasında Asyalı adamı yumrukladı

Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

Son dakika haberleri: Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm

Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm!

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi

Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3172'ye yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm seyahatler yasaklandı

NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir

Bir erteleme daha! Maliyet 17 milyar doları aştı

Trump'ın merakla beklenen koronavirüs konuşması öncesi dikkat çeken iddia

Trump'ın koronavirüs konuşması öncesi dikkat çeken iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.