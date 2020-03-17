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Virüsten korunmak için içtiler! Ölü sayısı yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

İran'da sahte içki nedeniyle son 10 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a çıktı.

Virüsten korunmak için içtiler! Ölü sayısı yükseldi

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana sahte içki nedeniyle 330 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu belirtti.

Muradiyan, "Bugüne kadar zehirlenenlerden 44 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Buna göre, İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a ulaştı. Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 51, Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari ise daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN sahte içki

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