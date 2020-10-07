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İran'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 27 bin 658 oldu.

İran'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 239 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 19 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

İran'da böylece salgının başından bu yana bir günde en yüksek can kaybı kaydedildi.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 658'e, vaka sayısının da 483 bin 844'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 274'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 397 bin 109'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 207 bin 631 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

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