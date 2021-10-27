İran'da siber saldırı benzin dağıtım sistemini etkiledi! Uzun kuyruklar oluştu

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, henüz nereden yapıldığı belli olmayan siber saldırı sebebiyle birçok yerde benzin istasyonlarını hizmet veremiyor.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.

YÜZDE 30'U HİZMET VEREBİLECEK

Salari, bugün Tahran'daki benzin istasyonlarının yüzde 30'unun hizmet verebileceğini ifade etti.

Bu arada devlet televizyonu konuyla ilgili hazırladığı haberde, "düşmanın siber saldırılarına karşı" ülkedeki siber altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

(AA)

