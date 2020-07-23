HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da şok! Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı: İkinci dalgayı yaşıyoruz

İran'da şok! Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı: İkinci dalgayı yaşıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 20:21 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın sağlık kurallarına uymaması ve virüsün zayıfladığını zannetmesinin ardından yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgayı yaşadıklarını söyledi.

İran'da şok! Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı: İkinci dalgayı yaşıyoruz

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DÜĞÜN, SÜNNET VE TAZİYE GİBİ MERASİMLER NEDENİYLE ARTTI"

Koronavirüsün ikinci dalgasının ekonomik faaliyetlerin başlamasından kaynaklı olmadığını savunan Ruhani, "Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı. Halk, virüsün zayıfladığını zannetti. Vakalar, düğün, sünnet ve taziye gibi merasimler nedeniyle arttı." ifadelerini kullandı.

Salgını önlemek için kapalı alanlarda ve alışveriş merkezlerinde maske kullanımını zorunlu hale getirdiklerini ve düğün, taziye, sünnet ile benzeri tüm toplu etkinlikleri yasakladıklarını hatırlatan Ruhani, şöyle devam etti:

ir

"Son bir iki haftada birçok eyalette maske kullanımı ve toplantıların yapılmaması nedeniyle vakaların düştüğünü görüyoruz. Salgının yeniden tırmanmaması ve önlenmesi için halk davranışlarını ve yaşam biçimini düzeltmelidir."

Ruhani, "ruhsal bir ihtiyaç" olarak nitelediği aşure törenlerinin de düzenleneceğini sözlerine ekledi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
İtalya'da koronavirüs vakaları artışa geçtiİtalya'da koronavirüs vakaları artışa geçti
Kemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisiKemik kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Pınar'ın katili ile ilgili yeni gelişme!

Pınar'ın katili ile ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
İngiltere'den Rusya'ya suçlama: Uzaya silah niteliği taşıyan bir nesne gönderdiler

İngiltere'den Rusya'ya 'uzay' suçlaması: Derhal durdurun

İtalya'da koronavirüs vakaları artışa geçti

İtalya'da koronavirüs vakaları artışa geçti

Türkiye sözleri Yunanistan'ı karıştırdı! İhraç edildi

Türkiye sözleri Yunanistan'ı karıştırdı! İhraç edildi

Bulgaristan karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

Komşu karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

Araştırma: Ofis çalışanları 43 günde bir izin alma ihtiyacı hissediyor

'Ofis çalışanları 43 günde bir izin alma ihtiyacı hissediyor'

Kral'ın ameliyatı başarılı geçti!

Kral'ın ameliyatı başarılı geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.