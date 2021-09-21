HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İran'da sosyal medya kullanımı oldukça yaygın

İran'da sosyal medya kullanımı oldukça yaygın

21.09.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran İstatistik Merkezi tarafından yapılan araştırmalara göre 15 yaş ve üstü İranlıların yüzde 65 gibi bir bölümü en az 1 tane sosyal medya platformuna üye. Ülkede birçok sosyal medya sitesi yasaklı. Buna rağmen çok ciddi bir kullanım söz konusu.

İran'da sosyal medya kullanımı oldukça yaygın

Şu anda İran içerisinde WhatsApp ve Instagram gibi platformları kullanmak serbest. Ancak Twitter, Facebook ve Telegram yasaklı. Buna rağmen Twitter'a ciddi bir giriş var.

İRAN'DAKİ TELEGRAM KULLANICILARININ SAYISI OLDUKÇA FAZLA

Ortaya çıkan son detaylara göre Nisan 2018 tarihinde erişim engeli getirilen Telegram, ülkede VPN yardımıyla kullanılıyor. Hatta rakamların çok uçuk olduğunu bile söyleyebiliriz. İran'da Telegram anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden günde ortalama 15 milyar mesaj gönderiliyor. Ayrıca yaklaşık olarak 45 milyon kullanıcının olduğu biliniyor.

Yine aynı şekilde Hindistan’da TikTok platformunu yasaklama kararı alınmıştı. Ancak buna rağmen birçok kişi yine uygulamayı kullanmayı başardı. Kısacası özellikle 2021 yılında herhangi bir uygulamayı yasaklamak sorunları çözmüyor gibi görünüyor.

Tesla otopilot sistemi konusunda uyarı aldı: Bu iş herkesi üzer

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladıYer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı
Apple Watch Series 7 hakkında ayrıntılı bilgiler geldiApple Watch Series 7 hakkında ayrıntılı bilgiler geldi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İran Telegram
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Sokak ortasında yasak aşk kavgası! "Kocamı elimden aldın"

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Yaptıklarıyla tatlıyla şefleri şoke ettiler! Tadım yapmakta zorlandılar

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.