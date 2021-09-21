İran'da sosyal medya kullanımı oldukça yaygın

Şu anda İran içerisinde WhatsApp ve Instagram gibi platformları kullanmak serbest. Ancak Twitter, Facebook ve Telegram yasaklı. Buna rağmen Twitter'a ciddi bir giriş var.

İRAN'DAKİ TELEGRAM KULLANICILARININ SAYISI OLDUKÇA FAZLA

Ortaya çıkan son detaylara göre Nisan 2018 tarihinde erişim engeli getirilen Telegram, ülkede VPN yardımıyla kullanılıyor. Hatta rakamların çok uçuk olduğunu bile söyleyebiliriz. İran'da Telegram anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden günde ortalama 15 milyar mesaj gönderiliyor. Ayrıca yaklaşık olarak 45 milyon kullanıcının olduğu biliniyor.

Yine aynı şekilde Hindistan’da TikTok platformunu yasaklama kararı alınmıştı. Ancak buna rağmen birçok kişi yine uygulamayı kullanmayı başardı. Kısacası özellikle 2021 yılında herhangi bir uygulamayı yasaklamak sorunları çözmüyor gibi görünüyor.

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