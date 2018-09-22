HABER

İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş sırasında terör saldırısı düzenlendi. Son dakika habere göre, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri tören sırasında silahlı teröristler ateş açtı. İran Devlet Televizyonu, olayı "Tören sırasında çok sayıda silahlı saldırgan ateş açmaya başladı. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı" ifadeleriyle duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER'Konuşmak istemiyorum''Konuşmak istemiyorum'
Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!
ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktıABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Ahvaz terör saldırı

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

Filistin Devlet Başkanı: İsrail ile müzakereye hazırız

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Uzaylılar tarafından alıkonuldu, tecavüze uğradı!

Uzaylılar tarafından alıkonuldu, tecavüze uğradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.