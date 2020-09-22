HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İran'da vaka sayısı rekor kurdu! Başlangıçtan bu yana en yükseğe ulaştı

İran'da vaka sayısı rekor kurdu! Başlangıçtan bu yana en yükseğe ulaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde gelinen nokta gidişatın ciddiyetini gözler önüne serdi. İran'dan gelen son açıklama konuyla ilgili yaşanan endişeyi daha da artırdı. Yetkililer tarafından paylaşılan rakamlara göre İran'da son 24 saatte 3 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam salgın başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İran'da vaka sayısı rekor kurdu! Başlangıçtan bu yana en yükseğe ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 712 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 178 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak’a sayısının 429 bin 193’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 bin 656’e ulaştığını açıkladı.

KIRMIZI BÖLGELERİ AÇIKLADI

Sözcü Lari , Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan,İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

SALGIN BAŞLANGICINDAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAMLARA ULAŞILDI!

İran’da günlük tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’a sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 712 vak’anın tespit edilmesiyle salgın başlangıcından bu yana en yüksek sayı kayda geçti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Lezzetli diye afiyetle yiyoruz ama öyle bir hastalığa neden oluyor ki...Lezzetli diye afiyetle yiyoruz ama öyle bir hastalığa neden oluyor ki...
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Çelik gibi güçlü bir bağışıklık sistemi için kesinlikle bunu tüketin
Çelik gibi güçlü bir bağışıklık sistemi için kesinlikle bunu tüketin
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dudak kenarlarındaki morarmalara dikkat! Hafife almayın
Dudak kenarlarındaki morarmalara dikkat! Hafife almayın
Lezzetli diye afiyetle yiyoruz ama öyle bir hastalığa neden oluyor ki...
Lezzetli diye afiyetle yiyoruz ama öyle bir hastalığa neden oluyor ki...
Sonbahar/güz ayı ölüm ayı mı? Sonbahar mevsimi neden hüzün mevsimidir? Sonbahar ayında neden ölüm oranı yüksektir?
Sonbahar ayı ölüm ayı mı? Sonbaharda neden hüzünlü oluruz?
Yaz sonrası oluşan güneş lekelerinden nasıl kurtuluruz?
Yaz sonrası oluşan güneş lekelerinden nasıl kurtuluruz?
Dudak ve tırnak ucundaki morarmaya dikkat! Ölümcül olabilir
Dudak ve tırnak ucundaki morarmaya dikkat!
Diz kireçlenmesini önlemek mümkün mü? İşte 6 etkili egzersiz
Covid-19 pandemisi dizlerimizi de vurdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.