İran, "Daha yıkıcı olacak" diyerek duyurdu! İsrail'e misilleme yapılacak

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Geçen İsrail, İran'ın saldırılarına karşılık vermişti. Bu saldırının ardından İran'ın saldırı yapmasını bekleyen İsrail medyasında, İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" iddiaları yer almıştı.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDEN ÖNCE SALDIRI OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca saldırının, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce yapılabileceği de ileri sürüldü.

İRAN TARAFINDAN DİKKAT ÇEKEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Yaşanan bu gelişmenin ardından İran tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, İsrail'in saldırısı sonrası İran'ın yapacağı misillemeye dair açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK VAAD 2 OPERASYONUNDAN DAHA YIKICI OLACAK"

Kevseri, "Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı ve Konseyin tüm üyeleri İsrail'e askeri yanıt verme konusunda hemfikir. Bu kararın ne zaman uygulanacağı, silahlı kuvvetlerimize bağlı. Operasyonun nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunda planlamalar ise yapılıyor. İsrail'e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU KİŞİLERİN ALINACAK KARARDA HERHANGİ BİR ROLLERİ YOK"

Hükümet kaynaklarından İran'ın savaş tuzağına çekilmeye çalışıldığı yönünde gelen açıklamaları değerlendiren Kevseri, İsrail'e verilecek yanıta dair kararın Ulusal Güvenlik Konseyini ilgilendirdiğini belirtti. Kevseri, "Hükümetten bazı yetkililerin görüşleri İsrail'e yanıt verilmemesi yönünde olabilir ancak bu kişilerin alınacak kararda herhangi bir rolleri yok. Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıtın kararı Ulusal Güvenlik Konseyinde alınıyor" şeklinde konuştu.

"SİYONİST REJİME YANIT VERECEĞİZ"

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Tahran'ın karşılık verme hakkı olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını belirten Kevseri, "Düşman, İran'a karşı büyük bir kötülük ve yanlış yaptı. Şu an uluslararası hukuk çerçevesinde bizim karşılık verme hakkımız oluştu. Bu şekilde Siyonist rejime karşı yeni bir operasyon düzenleyebiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız ve gelecekte Siyonist rejime yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.