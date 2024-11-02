HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran, "Daha yıkıcı olacak" diyerek duyurdu! İsrail'e misilleme yapılacak

İran, "Daha yıkıcı olacak" diyerek duyurdu! İsrail'e misilleme yapılacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.11.2024 16:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail basını İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" iddia etmişti. Bu iddianın ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kevseri, "İsrail'e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz" dedi. İsrail medyası ise saldırının 5 Kasım'daki ABD seçimlerinden önce olabileceğini ileri sürdü.

İran, "Daha yıkıcı olacak" diyerek duyurdu! İsrail'e misilleme yapılacak

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Geçen İsrail, İran'ın saldırılarına karşılık vermişti. Bu saldırının ardından İran'ın saldırı yapmasını bekleyen İsrail medyasında, İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" iddiaları yer almıştı.

41

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDEN ÖNCE SALDIRI OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Ayrıca saldırının, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce yapılabileceği de ileri sürüldü.

İRAN TARAFINDAN DİKKAT ÇEKEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Yaşanan bu gelişmenin ardından İran tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, İsrail'in saldırısı sonrası İran'ın yapacağı misillemeye dair açıklamalarda bulundu.

757

"GERÇEK VAAD 2 OPERASYONUNDAN DAHA YIKICI OLACAK"

Kevseri, "Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı ve Konseyin tüm üyeleri İsrail'e askeri yanıt verme konusunda hemfikir. Bu kararın ne zaman uygulanacağı, silahlı kuvvetlerimize bağlı. Operasyonun nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunda planlamalar ise yapılıyor. İsrail'e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

52526262

"BU KİŞİLERİN ALINACAK KARARDA HERHANGİ BİR ROLLERİ YOK"

Hükümet kaynaklarından İran'ın savaş tuzağına çekilmeye çalışıldığı yönünde gelen açıklamaları değerlendiren Kevseri, İsrail'e verilecek yanıta dair kararın Ulusal Güvenlik Konseyini ilgilendirdiğini belirtti. Kevseri, "Hükümetten bazı yetkililerin görüşleri İsrail'e yanıt verilmemesi yönünde olabilir ancak bu kişilerin alınacak kararda herhangi bir rolleri yok. Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıtın kararı Ulusal Güvenlik Konseyinde alınıyor" şeklinde konuştu.

"SİYONİST REJİME YANIT VERECEĞİZ"

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası Tahran'ın karşılık verme hakkı olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacağını belirten Kevseri, "Düşman, İran'a karşı büyük bir kötülük ve yanlış yaptı. Şu an uluslararası hukuk çerçevesinde bizim karşılık verme hakkımız oluştu. Bu şekilde Siyonist rejime karşı yeni bir operasyon düzenleyebiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız ve gelecekte Siyonist rejime yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Zaha transferindeki farkı karaborsa işleriyle mi ödüyor?

Galatasaray, Zaha transferindeki farkı karaborsa işleriyle mi ödüyor?

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

'Döverek sabah namazına uyandırıyordu' Yurtta şiddet iddiası

'Döverek sabah namazına uyandırıyordu' Yurtta şiddet iddiası

AK Parti çalışmaları tamamladı: Meclis’e geliyor, cezalar artırılacak…

AK Parti çalışmaları tamamladı: Meclis’e geliyor, cezalar artırılacak…

‘Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım’

‘Gel deyince gelen, git deyince gidenlerden olmadım’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.