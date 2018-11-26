HABER

İran'daki depremde yaralı sayısı 413'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 07:31 | Son Güncelleme

İran'ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 413'e yükseldi. Yaralılar, Kasrı Şirin bölgesindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi görenler, deprem tehlikesi nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi.

Depremin ardından 5,2, 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 3 artçı sarsıntı kaydedildi. İran devlet televizyonu, depremde 413 kişinin yaralandığını, bunlardan 15'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

İran’da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada ise 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kermanşah'ın Kasrı Şirin ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, Kasrı Şirin ve Serpol Zehab'da 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntının daha meydana geldiği, toplamda deprem sonrası 3 artçı sarsıntının yaşandığı kaydedildi.
Bu arada yetkililer, yaralanmaların vatandaşların paniğe kapılması ve yüksekten atlaması sonucu gerçekleştiğini ifade etti.
Öte yandan Kirmanşah'taki okullar ve üniversitelerin deprem nedeniyle yarın tatil edildiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında yerin 7 kilometre derinliğinde, yerel saatle 20.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN deprem

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi

ABD-Meksika sınırı kapatıldı! Trump geçişe izin vermiyor

ABD-Meksika sınırı kapatıldı! Trump geçişe izin vermiyor

'Savaş' toplantısında karar! Devlet Başkanı öneriyi destekledi

'Savaş' toplantısında karar! Devlet Başkanı öneriyi destekledi

Somali'de din adamına yönelik bombalı saldırı

Somali'de din adamına yönelik bombalı saldırı

BM'den Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerginliği için acil toplantı kararı

BM'den Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerginliği için acil toplantı kararı

ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu nedeniyle kapatıldı

ABD-Meksika sınırı göçmen konvoyu nedeniyle kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.