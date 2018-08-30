İran'daki üçlü zirvenin yeri değişti

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi Tebriz’de yapılması planlan Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesinin yeri değişti.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye konulu üçlü liderler zirvesinin yapılacağı yerin Tebriz’den Tahran’a aktarıldığını ifade etti.

Daha önce üç liderin 7 Eylül’de İran’ın tarihi kenti Tebriz’de bir araya geleceği bildirilmişti.

Üç liderin Suriye konulu görüşmeleri, ilk önce Soçi ve ardından Ankara’da yapılmıştı.

(DHA)



