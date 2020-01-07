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  4. İran'dan 13 intikam senaryosu!

İran'dan 13 intikam senaryosu!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na Bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın ABD'ye ne tür bir misillime yapacağı merak konusuydu.

İran'dan 13 intikam senaryosu!

İran'dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada 13 'intikam senaryosu' üzerine çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD intikam Senaryo

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