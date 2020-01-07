İran'dan 13 intikam senaryosu!

\u0130ran'dan \u00fcst d\u00fczey bir yetkili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada 13 'intikam senaryosu' \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROnlar\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! \u0130\u015fte \u00fcnl\u00fclerin ger\u00e7ek y\u00fczleri\u0130srail Enerji Bakan\u0131: '\u0130ran N\u00fckleer Silah \u00dcretmekten \u00c7ok Uzakta'Amerika \u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131'na BM Toplant\u0131s\u0131 \u0130\u00e7in ABD Vizesi Vermedi
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