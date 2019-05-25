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İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, "Bu kararın karşısında durulmalıdır” dedi.

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

ABD’nin Ortadoğu’ya daha fazla asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kararın uluslararası güvenlik ve barış adına son derece tehlikeli olduğunu söyledi. Resmi temasları kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gelen ve Pakistan'dan ayrılmadan önce açıklama yapan Zarif, "Amerikalılar Körfez’de gerilimi artırmak ve hasmane siyasetlerini gerekçelendirmek için bu yolu izlemekteler” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararının tehlikeli olduğunu söyleyen Zarif, "Ortadoğu’da ABD güçlerinin etkisini arttırması son derece tehlikeli ve uluslararası barış için bir tehdittir. Bu kararın karşısında durulmalı ve gereken yapılmalıdır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya bin 500 asker gönderilmesinin planlandığı kararı onaylamış ve kararın Ortadoğu’ya takviye koruma ihtiyacı için alındığını belirtmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Trump Muhammed Cevad Zarif

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Birde abd İran savaşı çıkarsa bak o zaman gör Türkiye ye mülteci akinini
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