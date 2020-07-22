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İran'dan ABD'ye açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 01:09 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ABD'ye Kasım Süleymani cinayetiyle ilgili göndermede bulunarak, 'Onlar (ABD'liler), evinizde misafirlerinizi öldürdüler ve bu cinayeti açık bir şekilde itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran bu konuyu hiçbir zaman unutmayacak ve bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır.' dedi.

İran'dan ABD'ye açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran Lideri Ali Hamaney, hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyetleri olmadığını ve olmayacağını ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını beklediklerini ifade etti.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Tahran'da İran Lideri ile görüştü. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de hazır bulundu.

Hamaney, Irak'ın güçlü, bağımsız, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyan bir ülke olmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD KELİMENİN TAM ANLAMIYLA DÜŞMANDIR"

"İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır ve olmayacaktır. İran, Irak hükümetinin zayıflamasına yol açacak her şeye kesinlikle karşıdır. ABD'lilerin Irak'a bakışı ise bizimkinin tam tersidir. ABD, kelimenin tam anlamıyla düşmandır. Bağımsız, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir devlete muhaliftir."

Hamaney, Irak Meclisi'nin "ABD askerlerinin çıkarılması kararını" hatırlattı

ABD için Irak'ta Başbakan'ın kim olduğunun önemli olmadığını ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrası ilk yıllardaki Paul Bremer hükümeti gibi bir yönetimin bu ülkede hakim olmasını istediğini savunan Hamaney, şöyle devam etti:

"İran, Irak ile ABD arasındaki ilişkilere karışmıyor ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını bekliyor. ABD, bulunduğu her ülkede fesad, kötülük ve yıkım nedenidir. ABD askerlerinin çıkarılmasıyla ilgili Irak Meclisi, hükümeti ve halkının aldığı kararın takipçisi olunmalıdır. Onların varlığı güvenliğin olmamasının nedenidir. ABD yönetimi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesine karşıdır. Fakat hiçbir şekilde ABD'den korkulmamalıdır, çünkü hiçbir şey yapamazlar."

"ONLAR EVİNİZDE MİSAFİRLERİNİZİ (SÜLEYMANİ) ÖLDÜRDÜLER"

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Hamaney, Kazımi'ye hitaben şunları söyledi:

"Onlar (ABD'liler), evinizde misafirlerinizi öldürdüler ve bu cinayeti açık bir şekilde itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran bu konuyu hiçbir zaman unutmayacak ve bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır." (AA)

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