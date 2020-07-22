İran'dan ABD'ye açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran Lideri Ali Hamaney, hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyetleri olmadığını ve olmayacağını ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını beklediklerini ifade etti.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Tahran'da İran Lideri ile görüştü. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de hazır bulundu.

Hamaney, Irak'ın güçlü, bağımsız, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyan bir ülke olmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD KELİMENİN TAM ANLAMIYLA DÜŞMANDIR"

"İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır ve olmayacaktır. İran, Irak hükümetinin zayıflamasına yol açacak her şeye kesinlikle karşıdır. ABD'lilerin Irak'a bakışı ise bizimkinin tam tersidir. ABD, kelimenin tam anlamıyla düşmandır. Bağımsız, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir devlete muhaliftir."

Hamaney, Irak Meclisi'nin "ABD askerlerinin çıkarılması kararını" hatırlattı

ABD için Irak'ta Başbakan'ın kim olduğunun önemli olmadığını ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrası ilk yıllardaki Paul Bremer hükümeti gibi bir yönetimin bu ülkede hakim olmasını istediğini savunan Hamaney, şöyle devam etti: