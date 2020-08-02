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İran’dan ABD’ye Ayasofya tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin müze olarak kalması çağrısına, “500 yıllık bir tarihe sahip olan Ayasofya, kıyamete kadar cami olarak kalacaktır” sözleriyle tepki verdi.

İran’dan ABD’ye Ayasofya tepkisi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’unun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıklamasına tepki gösterdi. İran İslami Uyanış Genel Sekreteri olarak daha önce Ayasofya’nın ibadete açılmasını tebrik için bildiri yayınlayan Velayeti, konu hakkında devlet televizyonuna konuştu. Ayasofya’nın ibadete açılmasını büyük ve tarihi bir karar şeklinde nitelendiren Velayeti, “Erdoğan’ın Ayasofya kararı Hristiyan dünyasını rahatsız etti. Bu karar sonrası tüm Hristiyan dünyası ayağa kalkarak Ayasofya’nın statüsünün müzeden camiye çevrilmesini eleştirdiler. Tepki olarak ise 1942’den önceki tüm müzeler ve camilerin kiliselere dönüştürülmesini savunmaya başladılar” dedi.

Türkiye’yi ziyaretleri sırasında camilerin Türk halkı tarafından doldurulduğunu ve Türk halkının İslam’a bağlı olduğuna tanıklık ettiğini belirten Velayeti, “1914’e kadar Türkiye İslam dünyasında Sünnilerin merkeziydi. Ama İngilizler ve Fransızlar komplo planı ile ülkeyi parçalamak istediler” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin müze olarak kalması çağrısına tepki gösteren Velayeti, “Pompeo’un başka bir emri de var mı? Ataları yıllardır dünyadaki tüm müzeleri kiliselere çevirmekteler. Endülüs’ten aldıkları yenilgi nedeniyle güçleri yettiği kadar her yere kilise yaptılar. 500 yıllık bir tarihe sahip olan Ayasofya, kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı alınan bu karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettardır” şeklinde konuştu.

Son olarak Velayeti, Ayasofya’nın ibadete açılması sonrasında Dünya İslami Uyanış Kurultayı olarak yayımladıkları bildirinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğunu belirtti.

İHA

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