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İran’dan ABD’ye Kaşıkçı cinayeti suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 22:32 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabsitan'ı desteklemesi utanç verici" dedi.

İran’dan ABD’ye Kaşıkçı cinayeti suçlaması

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan yönetimine verdiği desteğin utanç verici olduğunu söyledi.

Zarif, “Bay Trump Suudi mezalimine ilişkin yaptığı açıklamanın ilk paragrafından itibaren aklına gelen bütün kötü düşüncelerle İran’a yöneliyor. Muhtemelen biz California’daki yangından da sorumluyuz çünkü Finliler gibi ormanı tırmıklayarak temizlemeye yardımcı olmadık” ifadelerini kullandı.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen çok yaşa İran... bi de şu kafanızdaki saksıyı sırtınızda ki çulu çıkarırsanız sizden iyisi yok..
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