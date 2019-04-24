HABER

İran'dan ABD'ye tarihi teklif ve tehdit!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulundu.

İran'dan ABD'ye tarihi teklif ve tehdit!

Zarif, New York'ta düşünce kuruluşu Asia Society'de yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin İran'a yönelik politikalarını eleştirdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazını kapatması durumunda bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunan Zarif, ''İran petrol satmaya ve alıcılar bulmaya devam edecek. Petrolümüzün satışında Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmaya devam edeceğiz ama ABD bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa bunun sonuçlarına hazırlıklı olmalı.'' dedi.

"TRUMP'IN B TAKIMI ABD POLİTİKASINI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ı onun ''B takımı'' olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid konusunda da uyaran Zarif, ''B takımı, ABD politikasını felakete doğru sürüklüyor... B takımının Trump ile aynı planı yaptığını düşünmüyorum. Onlarınki plan değil trilyonlara mal olacak bir komplo.'' diye konuştu.

Cevad Zarif, Trump'ın İran ile çatışma istediğine inanmadığını ama baskı ve zorbalıkla İran'ı müzakere masasına getireceğini ve böylelikle aklındaki anlaşmayı yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

TUTUKLU DEĞİŞİMİ TEKLİFİ

Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunan Zarif, "Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var." dedi.

Zarif, tutuklu değişimi teklifini 6 ay önce de yaptıklarını ancak Trump yönetiminden bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Zarif, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Zarif, ABD'de 2020'de başkanlık seçimlerine ilişkin bir soruya, ''Bu benim işim değil, ABD halkının kararı. Umarım Beyaz Saray'a mantık geri döner.'' yanıtını verdi.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Çocukların Ekran Önünde Geçirdiği Süreyle İlgili UyarıÇocukların Ekran Önünde Geçirdiği Süreyle İlgili Uyarı
Ermeniler Gitti Çırakları KaldıErmeniler Gitti Çırakları Kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Trump ABD

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

İlginizi Çekebilir

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

Dünyanın en şişman çocuğuydu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi! Türkiye'den Trump'a tepki

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Şifre alırken dikkat! Bu şifre 23 milyon kez 'hack'lendi

Şifre alırken dikkat! Bu şifre 23 milyon kez 'hack'lendi

Kim-Putin zirvesi: Kuzey Kore lideri Rusya'da

Kim-Putin zirvesi: Kuzey Kore lideri Rusya'da

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Onu görebildiniz mi? Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

Mısır'daki referandumdan Sisi'ye 2030 vizesi

Mısır'daki referandumdan Sisi'ye 2030 vizesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.