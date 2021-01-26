İran'dan Azerbaycan'a imar teklifi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden kurulmasının özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını belirterek "Sadece dost ülkelerle ortaklık yapacağız. İran şirketlerinin, coğrafi olarak bize yakın olması, lojistik ve geniş tecrübe gibi avantajları var" dedi.

ALİYEV, ZARİF'İ KABUL ETTİ

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul etti.

"YENİ FIRSATLAR İŞ BİRLİĞİ KAPISI AÇTI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, son yıllarda İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomi, ulaştırma ve enerji alanındaki ilişkilerde iyi sonuçlar gördüklerini söyledi. Aliyev, bölgedeki yeni duruma bağlı olarak "ortaya çıkan yeni fırsatların özel yatırımcılar ve devlet kurumları için geniş iş birliği kapıları açtığını" belirtti. Aliyev, "İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasında yer alacak şirketler arasında İran firmalarını görmekten mutluluk duyarız" dedi.