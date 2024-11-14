HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'dan Batı'ya çağrı! 'Müzakere etmeye hazırız'

İran'dan Batı'ya çağrı! 'Müzakere etmeye hazırız'

14.11.2024 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim Orta Doğu'da tansiyonu yükselmişti. İran'dan bu sefer nükleer programla ilgili açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini, ulusal çıkarlar doğrultusunda müzakereye hazır olduklarını ancak baskı altında müzakere etmeyeceklerini söyledi.

İran'dan Batı'ya çağrı! 'Müzakere etmeye hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Tahran'da bir araya geldi.

"MUTABAKATA VARDIK"

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erakçi, Grossi ile "önemli ve samimi" görüşmeler yaptıklarını belirtti.

thumbs_b_c_c9caad0b4dd72730a33dc9ab28419521

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) üyesi olarak UAEA ile işbirliğini sürdürdüğünü vurgulayan Erakçi, "Anlaşmazlıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebilir. Güçlü bir irade ve iyi niyetle yola devam etme konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

thumbs_m_8b9915424c6e3192c3c9505a15cac134

"MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIZ"

Erakçi, ülkesinin nükleer programıyla ilgili Batı ile müzakereler konusunda ise "İran, barışçıl nükleer programına ilişkin müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi sıra (AB) E3'te (İngiltere Fransa ve Almanya). Biz baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan görüşmeden sonra basına açıklama Grossi de yarın İran'ın Fordo ve Natanz'daki nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İran nükleer
En Çok Okunan Haberler
'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

'Yaparsanız menfaatinize' Durgunlukta 'pozitif' ayrıntı!

'Yaparsanız menfaatinize' Durgunlukta 'pozitif' ayrıntı!

Pablo Picasso'ya ait tablo, Türkiye'nin en küçük illerinden birinde bulundu! Tam satacakken yakalandılar: Biçtikleri değer bakın ne kadar çıktı

Pablo Picasso'ya ait tablo, Türkiye'nin en küçük illerinden birinde bulundu! Tam satacakken yakalandılar: Biçtikleri değer bakın ne kadar çıktı

Çocuk, AIDS'ten vefat etmişti! Kan donduran yeni detay...

Çocuk, AIDS'ten vefat etmişti! Kan donduran yeni detay...

Masraflarını karşılamak için çalışırken...

Masraflarını karşılamak için çalışırken...

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

Atatürk için diktatör çıkışı tepki çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.