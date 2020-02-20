HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

İran’ın Mazenderan eyaletine bağlı Babol şehrinde 2 kişinin koronavirüsü şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

Babol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Cevaniyan yaptığı açıklamada, Babol şehrinde 2 kişinin korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığını belirterek, "Kesin teşhis için test sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karantina altına alınan 2 kişinin test sonuçları olmadan kesin teşhis koyamayacaklarını belirten Cevaniyan, "Her 2 kişi de şu an karantina altında ve gerekli örnekler şüphelilerden alındı" dedi.

DÜN VİRÜS NEDENİYLE İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İran’ın Kum şehrinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve karantina altında bulunan 2 kişi dün hayatını kaybetmiş, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Vahap Zade de olayı doğrulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla korona virüsü ile mücadele merkezi oluşturulurken, virüsün görüldüğü Kum şehrinde okullar bugün için tatil edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildiTrump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Diğer Haberler
Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

Öğretim görevlisinden skandal teklif: Işığı söndür, kapıyı kapat!

Öğretim görevlisinden skandal teklif!

Karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti!

Karantinada tutulan gemide iki kişi hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.