İran'dan Britney Spears'a şok tepki! "Akıl sağlığı yerinde değil"

Britney Spears, İran'daki protestocuları desteklediğini açıklayınca İran devlet medyasının hedefine oturdu.

Başörtüsü kurallarına göre örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı Mahsa Amini'nin ölümü üzerine tepki veren Spears'a İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı IRNA yanıt verdi.

IRNA, Amini’nin ölümünün kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederken; Spears hakkında tweet attı ve uzun süren bir yasal savaşın ardından geçen yıl feshedilen tartışmalı vasilik düzenlemesine atıfta bulundu.



IRNA yaptığı açıklamada "Amerikalı şarkıcı Britney Spears, 2008 yılında akıl sağlığı sorunları nedeniyle babasının vasiliği altına alındı. Bu, Britney’nin babasına mali durumu ve hatta hamilelik, yeniden evlenme ve genç oğullarını ziyaretleri gibi kişisel yaşam alanı üzerinde kontrol sağladı" dedi.



İranlı-Amerikalı aktör ve model Sam Asghari ile evli olan Spears, geçen hafta attığı tweet’te, “Ben ve kocam, özgürlük için savaşan İran halkının yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.

