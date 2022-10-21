MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İran'dan Britney Spears'a şok tepki! "Akıl sağlığı yerinde değil"

İran'dan Britney Spears'a şok tepki! "Akıl sağlığı yerinde değil"

21.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtüsü kurallarına göre örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı Mahsa Amini'nin ölümü üzerine tepki veren Britney Spears, İran'da hedef oldu. İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı IRNA Amini’nin ölümünün kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederken Spears için tartışmalı vasilik düzenlemesine atıf yapılarak 'akıl sağlığı sorunları yaşıyor' iması yapıldı.

İran'dan Britney Spears'a şok tepki! "Akıl sağlığı yerinde değil"

Britney Spears, İran'daki protestocuları desteklediğini açıklayınca İran devlet medyasının hedefine oturdu.

Başörtüsü kurallarına göre örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı Mahsa Amini'nin ölümü üzerine tepki veren Spears'a İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı IRNA yanıt verdi.

avalon-0723988789

IRNA, Amini’nin ölümünün kalp krizi sonucu olduğunu iddia ederken; Spears hakkında tweet attı ve uzun süren bir yasal savaşın ardından geçen yıl feshedilen tartışmalı vasilik düzenlemesine atıfta bulundu.

avalon-0723988995
IRNA yaptığı açıklamada "Amerikalı şarkıcı Britney Spears, 2008 yılında akıl sağlığı sorunları nedeniyle babasının vasiliği altına alındı. Bu, Britney’nin babasına mali durumu ve hatta hamilelik, yeniden evlenme ve genç oğullarını ziyaretleri gibi kişisel yaşam alanı üzerinde kontrol sağladı" dedi.
avalon-0728443986

İranlı-Amerikalı aktör ve model Sam Asghari ile evli olan Spears, geçen hafta attığı tweet’te, “Ben ve kocam, özgürlük için savaşan İran halkının yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırlarını zorlayan o sahneyi anlattı! "İç çamaşırını çıkar..."Sınırlarını zorlayan o sahneyi anlattı! "İç çamaşırını çıkar..."
Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...
Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sıydı! Son hali şoke ettiHababam Sınıfı'nın Semra Hoca'sıydı! Son hali şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears medya

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Kulisler hareketlendi! Fakıbaba sonrası AK Parti'de bir istifa daha

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti!

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı!

Akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı!

İlginizi Çekebilir

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Yeni fırsatlar yolunuza çıkmak üzere! Sabredin ve bekleyin

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.