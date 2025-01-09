İran'dan çarpıcı görüntüler! Cadde ve sokaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından 13 yıldır devam iç savaş hali sona ermiş oldu. Tüm Suriye ve bölgede köklü değişikliklere neden olan olay sonrası yeni konjonktür nasıl düzenlenecek birçok kişinin merak ettiği konular arasında. Bugün İran'ın Tebriz kentinden gelen görüntüler ise uluslararası medyada dikkat çeken konuların başında geldi.
Esad'ın devrilmesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde ise Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle temaslarını sürdürerek bölgedeki en önemli aktör konumunda.
Suriye'deki gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın en yakın müttefiklerinden biri olan İran'ın Tebriz şehrinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.
Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirde, sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ile doldu.
Afişlerde, "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.
Söz konusu afişlerin İran Lideri Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin sözleri üzerine yapıldığı iddia edildi. Ameli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'ye karşı tepki çeken açıklamalar yapmıştı.
Kaynak: NTV
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