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İran'dan çok önemli 'Charlie Hebdo' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlaması için “Affedilemez” yorumunu yaptı.

İran'dan çok önemli 'Charlie Hebdo' açıklaması

Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlamasından bir hafta sonra bir açıklama yapan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Haftalık bir Fransız dergisinin, Peygamber’in nurani ve kutsal kişiliğine hakaret ederek işlediği vahim ve affedilmez günah, Batı'daki siyasi ve kültürel kuruluşların İslam'a ve Müslüman toplumuna karşı beslediği düşmanlığı ve kötücül kini bir kez daha açığa çıkardı” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere siyasetçilerin ‘düşünce özgürlüğü’ yönündeki açıklamalarını da eleştiren Hamaney, şu ifadeleri kullandı; “Bazı Fransız siyasetçilerin, İslam’ın kutsal Peygamberine karşı işlenen bu vahim hakaret suçunu kınamamak için öne sürdükleri 'ifade özgürlüğü' bahanesi tamamen kabul edilemez, yanlış ve demagojiktir.”

2015 yılında İslamcı militanların saldırısına uğrayan Charlie Hebdo, bu ay başında, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılandığı davadan bir gün önce, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu karikatürleri gerekçe gösteren İslamcı militanların Charlie Hebdo dergisine ve Yahudi marketine düzenlediği saldırılar sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti.

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