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  4. İran'dan çok önemli Trump açıklaması

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif önemli açıklamalarda bulundu. Zarif Trump'ın, Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce planladığını söyledi.

İran'dan çok önemli Trump açıklaması

Yeni Delhi'de konuşan Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce planladığını söyledi.


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haydi yavrum.kumda oynayın siz..
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