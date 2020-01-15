İran'dan çok önemli Trump açıklaması

Yeni Delhi'de konu\u015fan Zarif, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n \u0130ran Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131'na ba\u011fl\u0131 Kud\u00fcs G\u00fc\u00e7leri Komutan\u0131 Kas\u0131m S\u00fcleymani'yi \u00f6ld\u00fcrmeyi 7 ay \u00f6nce planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!O liderin 'Beyaz Fil'ine al\u0131c\u0131 \u00e7\u0131kmad\u0131!Avustralya'da 5 binin \u00fczerinde deve itlaf edildi!
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