HABER

İran'dan çok sert açıklama: Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler...

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, İran’a saldırmayı düşünenlere karşı kesin cevaplarının olduğunu söyleyerek, "Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar" dedi.

İran'dan çok sert açıklama: Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler...

İran’ın düşürdüğü yabancı devletlere ait insansız hava araçlarının sergilendiği törende İran’ın tüm askeri gücünü henüz göstermediğini belirten General Selami, İran sınırını taciz eden herkesi hedef alacaklarını söyleyerek, ”Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı açık bir şekilde söylüyoruz“ dedi.

İran’ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu söyleyen General Selami, “Düşman bazen askeri seçenekleri olduğundan bahsediyor. Onlara her türlü saldırıya karşı kesin cevabımız olduğunu açık bir şekilde söylüyorum” ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik saldırı düşünen ülkeleri sert bir şekilde uyaran General Selami, ”Ülkesinin savaş meydanına dönmesini isteyenler durmasınlar. Savaşın İran sınırlarına çekilmesine izin vermeyeceğiz. İran’a yönelik sınırlı bir saldırı sınırlı olmakla kalmayacaktır. Saldırgan yok edilene kadar devam edecektir” şeklinde konuştu.

(DHA)

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Bilgi Üniversitesi ve akademik özgürlük: "İşletmeci anlayış"Bilgi Üniversitesi ve akademik özgürlük: "İşletmeci anlayış"
Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerMısır'da Sisi karşıtı gösteriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Devrim Muhafızları hüseyin selami

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! 'Ünlü olmaktan utanacağım...'

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da 40 milyon kişi tehlikede! Orman yangınları nedeniyle hava kirliliği aşırı arttı

Ülkede 40 milyon kişi tehlikede! 23 katına çıktı

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Netanyahu hakkında flaş iddia! Siyaseti bırakma karşılığında af talep edebilir

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Mısır'da hareketli gece! Büyük kentlerde eylemler

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Son dakika! ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı

Trump duyurdu: İran'a dev yaptırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.